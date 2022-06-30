حزب طالباني:برهم صالح مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:برهم صالح مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي , الخميس , ان مواقف الاتحاد الوطني اتجاه القضية الفلسطنية لن يختلف او يتراجع باعتبارها قضية وجدانية وجزء من الضمير العراقي وان التفريط بها امر غير موجود في مبادئنا وادبياتنا السياسية والانسانية , كاشفا عن وجود اتصالات بشكل مكثف بين قادة الاطار التنسيقي وزعما الكرد والسنة بشان الإسراع بتسمية مرشح رئاسة الجمهورية الا انها سرية وبعيدة عن الاعلام .وقال الهركي في تصريح صحفي , ان ” قضية اتهام رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم مصادقته على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل اخذ حيزا كبيرا طابعا للاستهداف الشخصي , الا ان الحقيقة أوضحت بكل شفافية توفيعه وموافقته في 2/ 6 / من الشهر الجاري على القانون”.وأضاف، ان “مواقف الاتحاد الوطني تجاه القضية الفلسطنية لن يختلف او يتراجع باعتبارها قضية وجدانية وجزء من الضمير العراقي وان التفريط بها امر غير موجود في مبادئنا وادبياتنا السياسية والإنسانية” .وأوضح الهركي، أن “الاتحاد الوطني والديمقراطي لن يتوقف حراكهما السياسي وعلى مختلف المستويات للوصول الى اتفاق على شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية والاتحاد الوطني مازال متمسك بقوة بمرشحه برهم صالح للمنصب مرة ثانية”.وأشار الى “وجود اتصالات بشكل مكثف بين قادة الاطار التنسيقي وزعما الكرد والسنة بشان الإسراع بتسمية مرشح رئاسة الجمهورية الا انها سرية وبعيدة عن الاعلام ” .

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