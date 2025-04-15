حزب طالباني:بعد توزيع حصص المناصب مع حزب بارزاني سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل حكومة الإقليم

حزب طالباني:بعد توزيع حصص المناصب مع حزب بارزاني سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الثلاثاء، مضي الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي بملف تشكيل الحكومة وتذليل جميع العقبات بينهما من اجل الإسراع في ولادة الحكومة الجديدة بعد الاتفاق على توزيع حصص المناصب بينهما . وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الإقليم لديه مشاكله وازماته التي تحتاج الى إيجاد الحلول للتخلص منها، وهذا الامر يحتم الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لكردستان”.وأضاف ان “كردستان تنتظر حكومة رشيدة قادرة على تحمل المسؤولية لحل الكثير من المشاكل والأزمات التي يعيشها الإقليم، خصوصا بعد ان مر على اجراء الانتخابات اكثر من 6 اشهر ولايمكن الاستمرار في تأجيل حسم ملف الحكومة”.وبين ان “هناك حراك فعلي بين الاتحاد والديمقراطي من اجل حلحلة جميع الأمور والاشكاليات والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة عبر التفاهمات بين الحزبين وحل جميع المسائل التي تعيق تشكيل الحكومة وخاصة حصص المناصب “.

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