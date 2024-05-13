حزب طالباني:تأجيل انتخابات الإقليم ضد المواطن الكردي

حزب طالباني:تأجيل انتخابات الإقليم ضد المواطن الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، ان تأجيل انتخابات إقليم كردستان لا يصب في صالح شعب الإقليم.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “مصلحة شعب الإقليم  ليست مع تأجيل الانتخابات، مشيرا الى ان “كردستان تدار من قبل حكومة تصريف اعمال منذ سنتين”.وأضاف ان “الإقليم بحاجة الى برلمان جديد لانهاء بعض القضايا المهمة والذهاب نحو تشريع قوانين جديدة تخدم هذا الشعب، وهذا الامر معطل منذ سنتين”.وبين ان “قادة الحزب الديمقراطي اعلنوا ان الانتخابات في الإقليم لن تجرى من دون مشاركة حزبهم فيها”.وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا في السابع من أيار الحالي، تضمن إصدار امر ولائي اوقف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين في انتخابات برلمان اقليم كردستان ليشير الى أن الانتخابات لا يمكن ان تجري في موعدها المحدد بسبب اهمية المادة المشار اليها التي نصت على أن يتكون برلمان اقليم كردستان 100 مقعد موزعين على 4 دوائر انتخابية. كما أن قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي صدر في الثامن من أيار 2024 علق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم لحين حسم الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية، مما يعني ان إجراء الانتخابات مرهون بحسم هذا الملف وفقا لما تقرره المحكمة الاتحادية.

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