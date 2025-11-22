حزب طالباني:تأحر دفع الرواتب لموظفي الإقليم ترفع درجة الأزمة بين بغداد وأربيل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم السبت، أن أزمة تأخر توزيع الرواتب في إقليم كردستان مستمرة منذ عام 2014، بعد شروع الإقليم باستخراج النفط وتصديره بشكل منفرد، وما تبعه من قطع الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية.وقال السورجي في تصريح  صحفي، إن “الإقليم وزع مؤخرًا رواتب الشهر السادس، فيما ما تزال عدة رواتب من العام الماضي غير موزعة حتى الآن”.وأشار إلى أن “عدم التوصل إلى تفاهمات بين حكومة الإقليم والمركز انعكس سلبًا على مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، وعمّق حالة التناحر بين الأحزاب”.ولفت إلى أن “القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات تضررا نتيجة استمرار الأزمة المالية، والإقليم يعتمد بنسبة 90% على الرواتب كمصدر رئيسي للمعيشة، ما يجعل استمرار الخلافات بين الجانبين عاملاً ضاغطًا على المواطنين”

