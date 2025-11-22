حزب طالباني:تأحر دفع الرواتب لموظفي الإقليم ترفع درجة الأزمة بين بغداد وأربيل

آخر تحديث:
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
ميليشيا الحشد..نحن فوق الدولة والقانون وأراضي المواطنين في “الجادرية” أصبحت ملكا صرف الى أبو فدك
مصدر حكومي:وفد أمريكي يزور العراق قريباً
مصادر سياسية:البرلمان المقبل إيراني بأمتياز من حيث عدد المقاعد
ائتلاف المالكي يعارض تجديد الولاية الثانية للسوداني ومعه الأجنحة السياسية للمقاومة الإسلامية الحشدوية
نائب:ارتفاع نسبة الفقر إلى 40% بسبب فساد وفشل حكومة الإطار
