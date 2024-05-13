حزب طالباني:تأخر حكومتي ديالى وكركوك مرتبطة بحسم منصب رئيس البرلمان

حزب طالباني:تأخر حكومتي ديالى وكركوك مرتبطة بحسم منصب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الاثنين ، وجود ارتباط وثيق بحل مشكلتي تشكيل حكومتي كركوك وديالى بحسم ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب، مبينا ان جميع الملفات متداخلة وتؤثر الواحدة في الأخرى.وقال الهركي في حديث صحفي، ان “قضية حل الملفات السياسية المعطلة المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل حكومتي كركوك وديالى متداخلة مرتبطة الواحدة بالاخرى”. واضاف ان “الخطوة الاولى للقوى السياسية هي حل ازمة انتخاب رئيس البرلمان، ثم تليها حل مشكلتي تشكيل حكومتي ديالى وكركوك”، مشيرا الى ان ” اجتماع رئيس الوزراء بمكونات كركوك السياسية مازال قائما ويتوقع عقده بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان”.يذكر ان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اعلنت اليوم الاثنين تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان السبت المقبل.

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