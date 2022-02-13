حزب طالباني:تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح أصبحت محسومة

حزب طالباني:تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح أصبحت محسومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ،الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية بمنع ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية يزيد حظوظ فوز برهم صالح لمنصب الرئاسة.وقال الهركي في حديث صحفي، إن “الأحزاب الكردية وخاصة حزب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني سيكونان أمام سيناريوهات جديدة بعد قرار المحكمة الاتحادية بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”، مبينا أن” قرار المحكمة يزيد حظوظ مرشح الاتحاد برهم صالح لمنصب الرئاسة”.وأضاف، أنه “على الرغم من اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين القيادات الكردية وخاصة بين بافال الطالباني ومسعود بارزاني إلا أن الموقف السياسي الكردي لا يزال على حاله”.وأوضح عضو الاتحاد الوطني أن “المدة المقبلة ستشهد حوارات بين كافة القوى السياسية وخاصة الكردية لمحاولة الوصول لإيجاد حلول لملف رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في وقت سابق من اليوم، بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *