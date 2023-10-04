حزب طالباني:تجديد قيادة الحزب من الشباب بداية الإصلاح

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النفط النيابية:تمرير قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافق سياسي
اليوم..سعر صرف الدولار =157750 ديناراً
وكيل وزارة المالية:نرفض طلب موظفي الإقليم بصرف رواتبهم من بغداد مباشرة
السوداني:سنمنح فرنسا مزيدا من الاستثمارات في مجال الطاقة والبيئة
الخدمات النيابية تطالب بالاسراع في القضاء على المساحات الزراعية من خلال تحويلها لمناطق سكنية
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مصدر رياضي:اللاعب ايمن حسين طلب فسخ عقده من الرجاء البيضاوي المغربي
المدرب كاساس يختار 24 لاعبا لبطولة الأردن بكرة القدم
الاتحاد العراقي لكرة القدم:توصل مدربيّ المنتخبين الأول والأولمبي لتبادل اللاعبين
المدرب البرتغالي (جوزيه مورينيو) يرفض عرضا سعودياً
شنيشل:(26) لاعباً سيشاركون في المعسكرٍ التدريبيّ في المغرب
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الإطار يرد على حزب الحلبوسي:لنا الشرف الكبير في خدمة إيران الثورة
خبير اقتصادي:مسؤولين ولائيين داخل البنك المركزي وراء أرتفاع أسعار صرف الدولار
مركز حقوقي: مهرجان العراق الدولي ” مهرجان الشرمطة والرذيلة” في ظل الحكم الاسلامي الشيعي
إيران:لانثق بعبيدنا الإطاريين إلا بعد التدقيق على الأرض بانسحاب المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود
نائب:فساد بقيمة (38) مليار دينار في جهاز أمني مهم
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