حزب طالباني:تحالفاتنا السياسية بعد حسم الطعون الانتخابية

حزب طالباني:تحالفاتنا السياسية بعد حسم الطعون الانتخابية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد احزب طالباني، الاثنين، عدم وجود اي تحالف بينه وبين الاحزاب الكردية او مع باقي الكتل السياسية، لحين النظر بنتائج الطعون التي تم تقديمها للمحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات. وقال القيادي بالاتحاد الوطني غياث السورجي في صحفي، إن “الاتحاد الوطني ما زال يرفض نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية، لوجود شكوك لديه بشأنها، لذا رفع طعون ضد نتائج محطات ومراكز انتخابية والتي عادت لهم بمقعدين”، مضيفا ان “الاتحاد الوطني رفع كذلك 3 طعون لاحقة الى المحكمة الاتحادية بشأن نتائج مرشحيه، وأنه يأمل بان تقوم المحكمة بواجبها”.واوضح سورجي ان “الحزب ينتظر قرار المحكمة وبعدها سيقرر الذهاب الى المعارضة او الاشتراك في الحكومة”. 

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