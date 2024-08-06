حزب طالباني:تركيا تسعى لتشكيل حكومة كركوك حسب مزاجها

حزب طالباني:تركيا تسعى لتشكيل حكومة كركوك حسب مزاجها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الثلاثاء، الجانب التركي بالوقوف وراء ازمة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك. وقال خوشناو في تصريح  صحفي، انه “لا توجد نتيجة إيجابية لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية حتى الان” مشيرا الى ان “أهالي كركوك ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل هذه الحكومة”. واضاف ان “تركيا اشترطت عدم تشكيل حكومة كركوك المحلية لأنها تسعى لتشكيلها بحسب مزاجها” مبينا انه “ليس من حق تركيا وبعض الاحزاب المساندة لها فرض رأيها على الأغلبية في تشكيل حكومة كركوك المحلية”. واكمل: “لا حلول تلوح بالأفق بشأن حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية خلال اجتماع أعضاء مجلس كركوك الأخير ونامل ان يتم الاتفاق خلال الجلسات المقبلة على انهاء هذه الازمة”. يذكر ان كركوك تشهد عقدة سياسية بسبب عدم وجود اتفاق على حسم منصب المحافظ وبقية المناصب الاخرى في ظل خلافات متعددة الاتجاهات.

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