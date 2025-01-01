حزب طالباني:تركيا تنتهك السيادة العراقية بحجة مكافحة حزب الـppk

حزب طالباني:تركيا تنتهك السيادة العراقية بحجة مكافحة حزب الـppk
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، إن تركيا تستغل مبرر ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني للتدخل في الشأن العراقي، معتبراً ذلك تجاوزاً واضحاً للقوانين الدولية وسيادة دول الجوار.وقال السورجي في تصريح صحفي، ان “النزاعات والمشاكل الداخلية التي تواجهها تركيا ليست من مسؤولية إقليم كردستان أو الدولة العراقية”، مشدداً على أن “تركيا يجب أن تحل صراعاتها الداخلية على أراضيها، بدلاً من تصديرها إلى الأراضي المجاورة”.وأشار إلى أن “المعاهدات الدولية تمنع تركيا من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى أو التلاعب بالحدود”، مؤكداً أن “هذه التصرفات مرفوضة ولن يقبل بها المجتمع الدولي”.يذكر ان العديد من مناطق شمال العراق تتعرض لهجمات وعمليات استهدف متكررة من قبل الجيش التركي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *