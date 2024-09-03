حزب طالباني:تركيا وراء الأزمة السياسية في نينوى وكركوك

حزب طالباني:تركيا وراء الأزمة السياسية في نينوى وكركوك
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، ان حالة الانقسام الإداري في محافظتي نينوى وكركوك تقف خلفها التدخلات التركية، لافتا الى وجود أطماع تركية في هاتين المحافظتين، حيث تسعى انقرة الى ضمان عدم استقرارهما.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “تركيا تسعى لفرض هيمنتها على العراق وخصوصا في محافظتي نينوى وكركوك، واليوم فأن كل الانقسامات المشاكل في إدارة محافظتي نينوى وكركوك تقف خلفها التدخلات التركية”.وأضاف ان “تركيا لاتريد خيراً لاهالي مناطق كركوك ونينوى، وما زالت تسلط الأنظار على هاتين المحافظتين وتعتبرهما ولايتين تابعتين لها، مايحتم على أهالي المحافظتين عدم الانجرار وراء الأطماع التركية”.وبين ان “تجاوز المشاكل وعبور عقبة التدخلات التركية مرهون بالتعايش السلمي بين أطياف ومكونات كركوك ونينوى وعدم التأثر بالتدخلات التركية والمحاولات التي يراد منها إيجاد شرخ مجتمعي في هاتين المحافظتين”.

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