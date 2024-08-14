حزب طالباني:تزوير نتائج انتخابات الإقليم من قبل حزب بارزاني غير مستبعد

حزب طالباني:تزوير نتائج انتخابات الإقليم من قبل حزب بارزاني غير مستبعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي، الاربعاء، أن قرار نقل مركز عمليات المفوضية المستقلة للانتخابات الى أربيل يثير مخاوف القوى الكردية المشاركة بالانتخابات. وقال عقراوي في تصريح  صحفي، ان “الإقليم فيه الكثير من الفراغ الدستوري والقانوني والإداري في الوقت الحالي والجميع ينتظر اجراء الانتخابات من اجل المضي بالتشريعات واتخاذ القرارات المناسبة للإقليم”. واضاف إن “قرار نقل مركز عمليات مفوضية الانتخابات إلى أربيل قد يخضع المفوضية للضغوط من قبل الأحزاب الحاكمة والمتنفذة في الإقليم”، مشيرا الى ان “التلاعب بنتائج الانتخابات القادمة امر غير مستبعد”. واكمل: “نخشى الضغوط التي تمارس من قبل الأحزاب الحاكمة على المفوضية لكي تمرر تلك الأحزاب أجندتها ما يقلل من نزاهة عملية الاقتراع”. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق عن قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان فيما حددت شهر اب الحالي موعداً لإجراء القرعة.

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