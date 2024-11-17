حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم سيتأخر

حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم سيتأخر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ، الاحد، ان المباحثات المقبلة سيكون لقوى ائتلاف إدارة الدولة ورئيس الوزراء دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر .وقال الهركي في تصريح  صحفي ، إن ” بعد انتهاء المدة المقررة للاعلان الرسمي عن النتائج النهائية سيقوم رئيس الاقليم بدعوة البرلمان لعقد جلسته الاولى وبرئاسة الاكبر سننا لانتخاب رئيس جديد لبرلمان الإقليم”.ورجح، ان ” تكون الجلسة الاولى مفتوحة لحين إجراء توافق بين القوى السياسية ترشيح رئيس برلمان اصيل ورئيس للإقليم”.وتابع، ان “الحديث عن تشكيل حكومة الاقليم بالوقت الحالي سابق لأوانه ، الا ان جميع المؤشرات تؤكد بان تشكيل الحكومة المقبلة سيتاخر كثيرا بسبب عدم حصول اي كتلة على اغلبيه مقاعد برلمان الإقليم”.وأشار إلى أن ” مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة لن تبدأ وان الحديث عنه سابق لأوانه بالوقت الحاضر ، الا ان جميع المؤشرات تؤكد بان تشكيل الحكومة المقبلة سيتاخر كثيرا بسبب عدم حصول اي كتلة على اغلبية مقاعد برلمان الاقليم”.

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