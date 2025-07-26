حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم في العام المقبل

حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم في العام المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم السبت، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان سيكون بعد إجراء الانتخابات العراقية المقبلة، مشيراً إلى وجود حوارات معمقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.وقال الهركي في تصريح  صحفي، إن “السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة إقليم كردستان مرتبط بنتائج الانتخابات العراقية القادمة”، مبيناً أن “الفترة الماضية شهدت حوارات مكثفة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لم تقتصر على تشكيل الحكومة فقط، بل شملت توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بشأن المرحلة المقبلة”.وأضاف، أن “تأخر تشكيل الحكومات بات سمة سلبية تتكرر في العملية السياسية، سواء على مستوى حكومات بغداد أو حكومة الإقليم”، مشدداً على أن “تشكيل الحكومة المقبلة في كردستان يجب أن يتزامن مع حسم ملفات أخرى، من بينها توحيد البيت الكردي، والاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة لتقديم أداء حكومي أفضل في المرحلة القادمة”.

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