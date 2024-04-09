حزب طالباني:تمدد القوات التركية في الإقليم بدعم من حزب بارزاني

حزب طالباني:تمدد القوات التركية في الإقليم بدعم من حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، الثلاثاء، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العمل بـ”جدية” لإنهاء التمدد التركي في مناطق مختلفة من محافظة دهوك.وقال ورهان في حديث  صحفي، إن “تركيا تستغل الأوضاع في العراق والانشغال السياسي وقد قامت بتوسيع نفوذها في مناطق زاخو والعمادية وشيلادزي وباطوفا”.وأضاف أن “القوات التركية وصلت إلى مناطق لم تصلها من قبل بدعم من حزب بارزاني، في مناطق لا يوجد بها أي قوة لعناصر حزب العمال الكردستاني ويقومون بحفر الانفاق وبناء قواعد جديدة، دون أي تحرك فعلي من الحكومة الاتحادية.

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