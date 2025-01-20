حزب طالباني:توزيع المناصب في حكومة البارزاني الجديدة مناصفة

حزب طالباني:توزيع المناصب في حكومة البارزاني الجديدة مناصفة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ، الاثنين ، ان لقاء رئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني ورئيس حكومة تصريف الاعمال في الاقليم مسرور البارزاني كان مهما بتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين.وقال الهركي في تصريح  صحفي ، إن ” تشكيل حكومة الإقليم اصبح لزاما على الحزبين اليكتي والبارتي الإسراع بتشكيلها بسبب الوضع الامني بالمنطقة الذي يمثل عنصرا ضاغط بحسم تشكيل الحكومة ، فضلا عن ضغوط الشارع الكردي”.وبين، ان ” الاجتماع الاخير الذي جرى بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطلباني ورئيس حكومة تصريف الاعمال في الاقليم مسرور البرزاني كان مهما وساهم بشكل فاعل بتقريب وجهات النظر بين الحزبين للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة ” .واضاف ان ” قضية توزيع المناصب متروك لوفدي اليكتي والبارتي ، خاصة بعد اعلان الجيل الجديد رسميا بعد رغبته بالمشاركة في الحكومة المقبلة ، موضحا ان ” الايام المقبلة ستشهد اجتماعات مهمة لأجل الاتفاق على تشكيل حكومة الإقليم وتوزيع المناصب ” .يشار الى الى ان اللجنة الخاصة بوضع البرنامج الحكومي لحكومة الإقليم المقبلة وضعت الخطوط الاستراتيجية العامة للبرنامج الحكومي المقبل ورفعته للمصادقة من قبل المكتبين السياسيين اليكتي والبارتي .

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