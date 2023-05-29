حزب طالباني:حزب بارزاني خائن متمرد يعمل ضد العراق وأهله

حزب طالباني:حزب بارزاني خائن متمرد يعمل ضد العراق وأهله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بالعمالة والخيانة، مبينا ان تعديلات اللجنة المالية “انتصار تاريخي” للشعب الكردي.وقال عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث متلفز ، ان “عائلة بارزاني لا يحق لها اتهام القوى الكردية بالعمالة”.وأضاف ان “نفط الاقليم سيكون معرضا للتهريب لولا قرار محكمة باريس المنصف وان موقف الاتحاد الوطني داخل اللجنة المالية يصب في صالح الشعب لإعادة حقوقه المنهوبة”.وأشار يزيدي، الى ان “الحزب الديمقراطي يتحمل مسؤولية ما يجري من حيث انقسام الإدارات في الإقليم وسرقة أموال المواطنين بداعي الادخار الاجباري وغيرها من الإجراءات”. وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كاظم الطوكي اتهم النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبد الله بممارسة الضغوط واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب حزبية ضمن الموازنة.وقال الطوكي في حديث ، أن “تعديلات اللجنة المالية النيابية فيما يتعلق بتسليم النفط إلى بغداد دستورية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب ولا يمكن الطعن فيها “.

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