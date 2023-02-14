حزب طالباني:حزب بارزاني “خبير بعمليات التزوير الانتخابي”

حزب طالباني:حزب بارزاني “خبير بعمليات التزوير الانتخابي”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن الطرق التي استخدمها الديمقراطي الكردستاني بالتزوير في الانتخابات السابقة، فيما اكد ضرورة إعادة الاحصاء في إقليم كردستان قبل الانتخابات المقبلة.وقال عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث  صحفي، إن “الحزب الديمقراطي مارس عملية التزوير في الانتخابات السابقة عبر استخدام بطاقات لاشخاص متوفين للتصويت في الانتخابات السابقة”، مشيرا الى ان “سجلات ووثائق الناخبين في كردستان قديمة جدا ولم تحدث منذ وقت طويل”.وتابع، ان “البارتي خبير في مجال تزوير الانتخابات على مستوى البرلمان العراقي او برلمان كردستان”، لافتا الى ان “الديمقراطي استغل مخيمات النازحين واليزيديين في التصويت لصالحهم تحت الضغط”. وبشان اجراء الانتخابات المقبلة وتعديل قانونها، يبين يزيدي: انه “يتحتم على الحكومة السعي لاعادة تحديث السجلات وإجراء احصاء جديدا في اقليم كردستان لضمان مرور انتخابات عادلة”.واشتعلت الخلافات بعد عودة مساءلة تعديل قانون الانتخابات بحسب نظام سانت ليغو الى الواجهة تحت قبة البرلمان بين مؤيد ومعارض واخر يقف على الحياد ينتظر اتفاق الطرفين من اجل اكمال متطلباته.

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