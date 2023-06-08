حزب طالباني:حزب بارزاني رشا زعماء الإطار والمالية النيابية من الإطاريين مقابل تمرير الموازنة وفق رغبته

حزب طالباني:حزب بارزاني رشا زعماء الإطار والمالية النيابية من الإطاريين مقابل تمرير الموازنة وفق رغبته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردساني فائق يزيدي، الخميس، استمرار الحزب الديمقراطي بعرقلة إقرار الموازنة الى سعيه لتحقيق المصالح الخاصة فقط، فيما اكد ان احد الفقرات التي يطالب بها البارتي هي الادخار الاجباري بنسبة 10% من الموظفين. وقال يزيدي في حديث صحفي، إن “الديمقراطي يواصل تجويع المواطن الكردي من خلال فرض مثل هكذا فقرات مجحفة”، مشيرا الى ان “الديمقراطي يستمر بعرقلة إقرار الموازنة من اجل تحقيق مصالح الخاصة فقط”. وتابع، ان “البارتي لجأ الى تقديم رشاوى وفلل في اربيل  ودهوك لبعض أعضاء اللجنة المالية من الإطاريين وزعماء الإطار من اجل الاستغناء عن تعديل الفقرات القانونية والدستوري التي تمت في الآونة الاخيرة”، مضيفا انه “يجب تفضيل مصالح الشعب العراقي على الاتفاقات السياسية”. واتم يزيدي حديثه، ان “احدى الفقرات التي يطالب بها الحزب الديمقراطي هي الادخار الاجباري بنسبة 10% من موظفي كردستان”. 

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