حزب طالباني:حزب بارزاني لايستطيع العيش بدون الخيانة وخلق المشاكل

حزب طالباني:حزب بارزاني لايستطيع العيش بدون الخيانة وخلق المشاكل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، ان الحزب الديمقراطي اختلق الفوضى والتوترات في محافظة كركوك من اجل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات داخل هذه المحافظة.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “الاستقرار عاد الى محافظة كركوك بعد توترات واحداث يتحمل مسؤوليتها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ترك هذه المحافظة عام 2017 كونه يعتبرها محافظة محتلة”.وأضاف ان “الحزب الديمقراطي لديه 33 مقراً في محافظة كركوك، ومازالت جميع المقرات تابعة له باستثناء مقر واحد، تسيطر عليه العمليات المشتركة، فضلا عن ان ملكية هذا المقر تعود للحكومة الاتحادية وليس باسم الحزب المذكور”.وبين ان “المصلحة العامة تحتم عدم اثارة الفوضى واراقة الدم العراقي بعد سقوط ضحايا ومصابين جراء الفوضى التي اختلقها هذا الحزب والموالون له في المحافظة”.وأشار الى، ان “حزب بارزاني على دراية بأنه سيخسر انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، لذلك عمد الى الدفع بانصاره من عرب وتركمان لاثارة الفوضى في محاولة لتأجيل الانتخابات”.

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