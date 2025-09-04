حزب طالباني:حزب بارزاني وراء عرقلة تشكيل حكومة الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني وراء عرقلة تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الخميس، أن الأوضاع السياسية في إقليم كردستان ما زالت تراوح مكانها بسبب الخلافات العميقة بين الأحزاب الكردية الرئيسية، مشدداً على أن هذه الخلافات تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة.وقال السورجي في تصريح صحفي، إنه “لا يوجد أي توافق حقيقي بين القوى الكردية على تشكيل حكومة الإقليم، إذ يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عرقلة العملية السياسية من أجل الإبقاء على حكومة تسيير الأعمال”.وأضاف أن “الانقسامات الحادة بين القوى الكردية انعكست سلباً على حياة المواطنين، حيث تفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وبات الشعب الكردي هو الخاسر الأكبر من هذه الصراعات”.وشدد السورجي على أن “المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة العامة وتوحيد الصف الكردي لتجاوز حالة الانسداد السياسي، بدلاً من الاستمرار في سياسة فرض الإرادات الحزبية الضيقة”.وتشهد الساحة الكردية منذ انتخابات برلمان إقليم كردستان خلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين؛ الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن توزيع المناصب وتقاسم الصلاحيات في الحكومة المقبلة.

