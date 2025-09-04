حزب طالباني:حزب بارزاني وراء عرقلة تشكيل حكومة الإقليم

آخر تحديث:
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
العراق وإيران يؤكدان على “دعم المقاومة الإسلامية”ضد امريكا وإسرائيل
نائب إطاري:وزارة الكهرباء أفسد وزارة بعد وزارة الصحة
الديوانية المحافظة “المنكوبة” وهي تحت سيطرة منظمة بدر الإيرانية
السوداني:المياه كافية للشرب والكهرباء شبه مفقودة والدفاع عن إيران اولوية قصوى
الإطار:سحب قانون الحشد من البرلمان لحماية إيران والحشد الشعبي من الاستهداف
