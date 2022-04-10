حزب طالباني:حزب بارزاني يرفض مبادرة الإطار

حزب طالباني:حزب بارزاني يرفض مبادرة الإطار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لايتفاعل مع مبادرة الإطار التنسيقي لأنها تقلل من محاولة استحواذه على المناصب.وقال فقي في حديث  صحفي، إن “مبادرة الإطار التنسيقي، هي مبادرة وطنية هدفها الخروج من الأزمة الحالية، ولاتعتمد على توزيع المناصب والمكاسب”.وأضاف أنه “من الواضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حصل على مكاسب وأمتيازات ومناصب من خلال التحالف الثلاثي، لذلك يصر على استمرار هذا التحالف”.وكان الإطار التنسيقي طرح مبادرة سياسية للخروج من أزمة الإنسداد السياسي التي تشهدها البلاد بعد الانتخابات الأخيرة. 

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