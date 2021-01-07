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نائب:استضافة حكومة الكاظمي في البرلمان لمناقشة الموازنة العامة
نائب كردي:لا يوجود إتفاق بين بغداد وأربيل حول إيقاف الرواتب الفضائية في الإقليم
الضمير الإيراني العامري:لولا سليماني لكان العراق “في خبر كان”!!!
مصدر:خلافات داخل العائلة البارزانية حول وزارة الطاقة في الإقليم
تحالف الفتح يطالب الحلبوسي باستجواب الكاظمي في البرلمان
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رسمياً..بايدن رئيساً للولايات المتحدة
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من تمديد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا
اليوم ..إنطلاق القمة الخليجية 41 في السعودية بحضور قطر
الدفاع الأمريكية:حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز ستبقى في مياه الخليج العربي
استطلاع ..جونسون سيخسر مقعده البرلماني في انتخابات 2024
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نائب كردي:لا يوجود إتفاق بين بغداد وأربيل حول إيقاف الرواتب الفضائية في الإقليم
مصدر:خلافات داخل العائلة البارزانية حول وزارة الطاقة في الإقليم
نائب:توجه برلماني لإعادة الموازنة إلى الحكومة لغرض تعديلها
حزب طالباني:حكومة البارزاني خراب الإقليم والإيرادات تذهب إلى تركيا
الاقتصاد النيابية:تخفيض موازنة 2021 من صلاحية مجلس النواب
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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