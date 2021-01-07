حزب طالباني:حكومة البارزاني خراب الإقليم والإيرادات تذهب إلى تركيا

حزب طالباني:حكومة البارزاني خراب الإقليم والإيرادات تذهب إلى تركيا
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 السليمانية /شبكة أخبار العراق- هاجم عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، حكومة إقليم كردستان، وفيما أكد وجود تفرد وتسلط بعمل الحكومة، وأشار إلى سيطرة تركيا على واردات الإقليم.وقال فائق يزيدي، في مقابلة متلفزة اليوم، إن “المسؤولية بأزمة الرواتب في كردستان تقع على عاتق حكومة الإقليم، خاصة مع وجود طرف معين يمسك بمفاصل الحكومة، من امور مالية وإدارية وكذلك ملف النفط، وبطبيعة الحال ازمة الرواتب هي نتاج سوء الإدارة والسياسيات الاقتصادية الخاطئة، والذهاب نحو الاستغلال الاقتصادي”.وأضاف يزيدي، أن “الحكومة غير جادة وتتعند في مسألة ايجاد الحلول لازمة الوراتب، ويبدو أن ملف واردات الاقليم ليس بيد اربيل، ويبدو في دولة اقليمية ما”.وأشار إلى أن “حزب الاتحاد الوطني اتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على شراكة حقيقية في إدارة الحكومة، ولكن وحتى اليوم لا توجد شراكة حقيقية في ادارة حكومة الاقليم، وهناك جهة متفردة ومتسلطة”.وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “النظام السياسي في كردستان يشهد خللا كبيرا، والقضاء ليس بتلك الدرجة من الاستقلالية التي تسمح له بمعالجة ملف الرواتب في الاقليم”، مشيرا الى “فوضى سياسية بإدارة الاقليم”.

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