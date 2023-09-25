حزب طالباني:حكومة البارزاني لا تبالي بحياة الموظفين والمتقاعدين

حزب طالباني:حكومة البارزاني لا تبالي بحياة الموظفين والمتقاعدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الاثنين ان حكومة الاقليم لا تبالي بحياة الموظفين والمتقاعدين.وذكر خوشناو في حديث صحفي، ان “ازمة الرواتب مستعصية وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كبيرة جدا كما اثر تأخير صرفها على النظام الاجتماعي والاسري وحتى في العلاقات الثنائية على مستوى التجار الصغار واصحاب العمل”.واضاف “لا نعلم سبب التأخير رغم ان الحكومة اعلنت جداول صرف الرواتب، مبينا ان “حكومة الاقليم لا تبالي لحياة الموظفين والمتقاعدين ويفترض على الحكومة الاتحادية ان تتخذ خطوات حقيقية مع حكومة الاقليم من اجل تأمين رواتب الموظفين بطريقة كما هي في المحافظات العراقية الاخرى”.

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