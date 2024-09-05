حزب طالباني:حكومة السوداني واهنة أمام الانتهاكات التركية لسيادة العراق

حزب طالباني:حكومة السوداني واهنة أمام الانتهاكات التركية لسيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، إن موقف الحكومة العراقية ضعيفا أمام الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “بيانات الاستنكار ومذكرات الاحتجاج لن تغير من الواقع شيء، ولن تدفع القوات التركية للخروج من العراق”.وأضاف، ان “تركيا تمارس ضغطا كبيرا على العراق وتملك الأوراق الكافية لإدامة هذا الضغط”.وبين ان “موقف الحكومة العراقية ما زال ضعيفا امام الجانب التركي، مشيرا الى امتلاك تركية أكثر من ورقة ضغط على العراق منها ورقة المياه وطريق التنمية”.

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