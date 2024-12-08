حزب طالباني:حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستنطلق قريباً

حزب طالباني:حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستنطلق قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن الحوارات الرسمية بين الأحزاب الفائزة في الإقليم لم تبدأ بعد، لكنها ستنطلق قريبًا وسط حرص من جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية.وقال خوشناو في تصريح صحفي، أن “الأحزاب الرئيسية اتبعت نهجًا متعمدًا في إبقاء الجلسات مفتوحة، وهو إجراء مشابه لما يحدث في البرلمان الاتحادي”، مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الحوارات للوصول إلى حلول واتفاقات تضمن تشكيل حكومة فعّالة في أقرب وقت ممكن”.وبين، ان “البدء بالحوارات الرسمية سيكون في الفترة المقبلة وهناك حرص واضح من الجميع على أن يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة وتوزيع الرئاسات”.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت في وقت سابق على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان. 

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