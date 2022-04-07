حزب طالباني:دكتاتورية البارزاني لن تبقى طويلاً

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وزير الزراعة:الكاظمي فتح استيراد (52) مادة زراعية محظورة الاستيراد
حزب طالباني:ليس لدينا علم عن صادرات وعائدات الإقليم النفطية
وزارة التجارة:استحواذ شركة إماراتية على 5 أسواق مركزية في بغداد بعقود غير منصفة
نائب:شركة كار الكردية من منظومة الفساد الكبيرة في صلاح الدين
ائتلاف المالكي:لا أحد يعلم أين تذهب إيرادات بيع النفط من الإقليم؟!
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
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