حزب طالباني:رئاسة الجمهورية من “حصتنا الثابتة”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ومجلس النواب سيقول كلمته في حال وجود اكثر من مرشح، لافتا الى وجود اتفاق استراتيجي سابق بين الاتحاد والديمقراطي على توزيع المناصب الرئاسة بين بغداد واربيل.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الدورات البرلمانية السابقة شهدت قيام الحزب الديمقراطي بتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وسلط انظاره على هذا المنصب، الا ان الفترة الحالية لم تشهد حديثا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالمرشح لرئاسة الجمهورية”.واضاف ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يرى ان رئاسة الجمهورية هي من حصته في العملية السياسية، خصوصا ان الفترة الماضية شهدت اتفاقا استراتيجيا تم بموجبه حصول الحزب الديمقراطي على رئاسة الاقليم في حين يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية”.وبين ان “رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد، وأي جهة اخرى تطالب بها وخاصة الحزب الديمقراطي فأن مجلس النواب سيقول كلمته بهذا الخصوص”.

