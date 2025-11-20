حزب طالباني:رئاسة الجمهورية من حصتنا

حزب طالباني:رئاسة الجمهورية من حصتنا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، بيستون فائق، الخميس، أن الاتحاد الوطني سيباشر الأسبوع المقبل مفاوضاته الرسمية مع الأحزاب الكردية والقوى السياسية السنية والشيعية.وقال فائق في تصريح  صحفي، إن “الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، انسجاماً مع العرف السياسي المتبع منذ انطلاق العملية السياسية في العراق”، مشيراً إلى أن” الاتحاد لا يمتلك أي تقاطعات مع أي حزب أو كتلة سياسية داخل الإقليم أو خارجه، وأنه منفتح على جميع القوى السياسية”.وأضاف أن “النتائج التي أعلنتها المفوضية بانتظار المصادقة خلال الأيام المقبلة، والتي توضح حجم كل طرف سياسي”، مشيراً إلى أن “اللقاءات غير الرسمية بدأت بالفعل، بينما ستنطلق المفاوضات الرسمية الأسبوع المقبل”.وتوقع فائق أن “تشكيل الحكومة المقبلة لن يستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً حرص الاتحاد الوطني على استمرار دوره في رئاسة الجمهورية وفق السياق السياسي المتفق عليه منذ بداية العملية السياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *