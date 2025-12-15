حزب طالباني:رئاسة الجمهورية من حصتنا

حزب طالباني:رئاسة الجمهورية من حصتنا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الاثنين، اسباب تأخر تشكيل حكومة كردستان وارتباطها بمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الديمقراطي نافس الاتحاد في الفترة الماضية على المنصب رغم العرف السياسي والاتفاقات مابين الحزبين.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني قد اوضح رأيه بشأن منصب رئيس الجمهورية، حيث اصبح هناك عرف سياسي معلوم للجميع ان هذا المنصب من نصيب الاتحاد وبموافقة معظم الكتل السياسية”.واضاف ان “هناك اتفاقات سابقة مع الحزب الديمقراطي نصت على ان يكون هذا المنصب من صالح الاتحاد الوطني، وعلى الرغم من ذلك، الا ان الديمقراطي قد نافس الاتحاد في الدورتين الماضيتين على رئاسة الجمهورية”.وبين ان “مساعي الحزب الديمقراطي للحصول على رئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الاقليم في الفترة الماضية، كانت وراء تأخر تشكيل الحكومة في اقليم كردستان، وادى ذلك الى عدم توحد البيت الكردي في بغداد، ومن المؤمل ان يحسم ملف رئاسة الجمهورية والمناصب خلال الايام القليلة المقبلة”.

