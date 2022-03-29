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صالح:سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون (60) دولار
حزب طالباني:مصير العراق بات معلقا بالثلث المعطل
ائتلاف المالكي:تنامي الرفض السياسي لمرشح البارزاني لرئاسة الجمهورية
حزب طالباني:زيادة اعداد النواب المعارضين لحضور جلسة يوم غد
ائتلاف المالكي:عدم قدرة التحالف الثلاثي على تمرير مرشح البارزاني لرئاسة الجمهورية
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صالح:سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون (60) دولار
مسرور:بإمكان كردستان أن تمدَّ العالم بالنفط والغاز
نائب كردي:1.200 مليار دولار شهرياً إيرادات الإقليم عن قيمة بيع النفط دون الغاز
تحالف الفتح يستغرب من صمت الأحزاب السياسية عن تجاوزات الإقليم في تصدير النفط والغاز
نائب:حراك نيابي لتعديل مشروع قانون الأمن الغذائي
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المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
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حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
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- اذاعة INN