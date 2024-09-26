حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة

حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الخميس، زيادة عدد مقاعد الاتحاد في الانتخابات المقبلة.وقال في تصريح صحفي، ان “اشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية على الانتخابات المقبلة في الإقليم، ستغير المشهد الانتخابي، لاسيما ان مفوضية انتخابات الإقليم كانت منحازة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأوضح، ان “معظم موظفي المفوضية تابعين للحزب الديمقراطي”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني وجميع الأحزاب الأخرى كانوا ينظرون لمفوضية الإقليم على انها منحازة للحزب الديمقراطي”، مشيرا الى ان “اشراف المفوضية التابعة للمركز يؤكد عدم تزوير نتائج الاقتراع وضمان عدم حدوث أي خروقات”.اما النائب السابق سليم همزة، فقد بين ، ان “نسبة التزوير في الانتخابات المقبلة لإقليم كردستان ستكون قليلة نسبياً، مقارنة بالانتخابات الماضية التي كانت تشرف عليها المفوضية التابعة لكردستان.وأضاف، ان “المناخ الانتخابي جيد داخل الإقليم، خصوصا ان الجميع يعول على اجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة وتكون بعيدة عن حالات التلاعب والتزوير، حيث سيكون لمفوضية الانتخابات دورها البارز لانجاح عملية الاقتراع وضمان النزاهة وعدم التلاعب بالنتائج”.من جانبه، أوضح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، ان “انتخابات برلمان كردستان الحالية تشهد رقابة مشددة على استخدام المال السياسي وتختلف جذريًا عن السابقة”.يأتي ذلك في وقت خصصت فيه المفوضية 69 مليار دينار لاجراء انتخابات كردستان.وكانت رئاسة إقليم كردستان قد حددت يوم 20 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم فيما بينت ان جميع الاحزاب ستكون ملزمة بهذا التاريخ لاجراء عملية الاقتراع. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *