حزب طالباني:سنحقق فوزاً كبيراً في انتخابات الإقليم

حزب طالباني:سنحقق فوزاً كبيراً في انتخابات الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المستشار السياسي لرئيس حزب الاتحاد الوطني بافل الطالباني بيستون فائق، اليوم الخميس، ان الاتحاد الوطني سيحقق مفاجأة  في انتخابات الاقليم المقبلة، مبينا ان الخارطة الانتخابية لانتخابات برلمان الاقليم ستتغير بشكل لافت.وقال فائق في حديث صحفي ، ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني استعد منذ مدة طويلة لانتخابات برلمان الاقليم ، حيث تم وضع آلية جديدة في استقطاب الناخبين في محافظات الاقليم”.واضاف ان “المشاركة في انتخابات الاقليم المقبلة ستختلف تماما عما كانت عليه في السابق ولدينا مجسات تؤكد رفع نسبة المشاركة بنسبة كبيرة وبصالح الاتحاد الوطني”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت يوم 15 تموز الجاري آخر موعد لاستلام قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات  برلمان إقليم كردستان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *