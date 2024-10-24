حزب طالباني:صوتنا سيكون عاليا في حكومة الإقليم الجديدة

حزب طالباني:صوتنا سيكون عاليا في حكومة الإقليم الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان الاتحاد الوطني وفي حال دخوله مع الديمقراطي في الكابينة الحكومية فأنه سيكون شريكا وليس مشاركاً كالسابق، لافتا الى ان لدى حزبه مطالب وشروط قبل المضي بتشكيل الحكومة الجديدة للاقليم.وقال السورجيفي حديث صحفي، إن “السياسة لاتوجد فيها مستحيلات ومن الممكن مشاهدة الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكردستاني في كابينة حكومية واحدة الى جانب باقي الأحزاب في كردستان”.واضاف ان “الاتحاد الوطني لن يدخل مع الديمقراطي في الحكومة الجديدة كما دخل في عهد الحكومة السابقة، حيث كان الاتحاد مشارك وليس شريكا، وهو ماجعل كل مفاصل الإقليم بيد الحزب الديمقراطي”.وبين ان “الاتحاد وفي حال دخوله في الكابينة الجديدة الى جانب الديمقراطي فانه سيكون شريكا وليس مشاركاً، وسيكون هناك مطالب وايدلوجيات وشروط لحلحلة المشاكل في الإقليم للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة”.

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