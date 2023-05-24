حزب طالباني:سنلجأ للمحكمة الاتحادية لمنع حزب بارزاني من التفرد بالقرار الانتخابي

حزب طالباني:سنلجأ للمحكمة الاتحادية لمنع حزب بارزاني من التفرد بالقرار الانتخابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عزمه اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتفرد بالقرار، مشيرا الى استحالة اجراء انتخابات كردستان في موعدها المقرر. وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي: ان “الانتخابات الكردية ستجري في تشرين الثاني المقبل دون وجود أي قانون لتسيير عمل المفوضية بالانتخابات في الاقليم ما يجعل اقامتها امرا مستحيلا”. وأضاف ان “الخلاف احزب طالباني:لكردي وصل الى ذروته بعد ما حصل من اشتباك في البرلمان في وقت انتهت جلسة برلمان كردستان دون الخروج باي قانون”.واكد ان “الاتحاد سيلجئ الى المحكمة الاتحادية العليا من اجل قطع الطريق امام الحزب الديمقراطي الذي حاول تمرير القانون بعد انهاء جلسة برلمان كردستان”، مبينا ان “الأطراف الكردية بحاجة الى دعم من قبل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للعب دور الوسيط وانهاء الخلافات وإعادة الأمور الى نصابها”.

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