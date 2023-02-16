حزب طالباني:على حزب بارزاني أحترام قرارات المحكمة الاتحادية وكافي تجاوزات

حزب طالباني:على حزب بارزاني أحترام قرارات المحكمة الاتحادية وكافي تجاوزات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني الى انهاء الازمة مع  بغداد عبر الطرق الدستورية. وقالت منصور في حوار متلفز ، ان “الاتحاد الوطني يحترم قرارات المحكمة الاتحادية ونحن مع الحلول الدستورية الجذرية وليس الحلول السياسية المزاجية “. وأضاف ان “الخلاف بين بغداد واربيل تسبب في ازمة اقتصادية للمواطن الكردي وان رواتب موظفي الاقليم يجب ان تكون بعيدة عن الخلافات السياسية”.ودعت منصور “البرلمان لإقرار قانون النفط والغاز بأسرع وقت ممكن لانهاء النزاع بين الطرفين حول احقية كل طرف بالتصرف بالنفط والغاز”.

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