حزب طالباني:عودة البيشمركة إلى كركوك خاضع لتفاهمات بغداد وأربيل

حزب طالباني:عودة البيشمركة إلى كركوك خاضع لتفاهمات بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، ان دخول البيشمركة في محافظة كركوك يخضع للقرارات والتفاهمات بين بغداد واربيل، ولا علاقة له بالمحافظ.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “المكونات المشاركة في إدارة محافظة كركوك اتفقت فيما بينها على ان يكون منصب المحافظ بالتدوير، حيث ان المحافظ الحالي كردي ولكن في العامين المقبلين سيكون من حصة العرب وكذلك الجبهة التركمانية في حال أرادت المشاركة بالمنصب”.وأضاف ان “مسألة دخول البيشمركة او الاسايش الى محافظة كركوك من عدمه، لا يتعلق بمنصب المحافظ، بل يخضع للتفاهمات بين حكومتي بغداد واربيل”.وبين ان “الوضع الأمني مستتب في كركوك ولا يوجد أي تخوف من داعش الإرهابي ولا داعي لاستدعاء قوات من الجيش او البيشمركة”

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