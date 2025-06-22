حزب طالباني:غياب التوافق السياسي وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم

حزب طالباني:غياب التوافق السياسي وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- استبعد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الأحد، إمكانية المضي في تشكيل حكومة إقليم كردستان في الوقت الحالي، بسبب استمرار الخلافات السياسية العميقة بين الأحزاب الكردية الرئيسية على توزيع المناصب السيادية.وقال رؤوف في تصريح  صحفي، إن “الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في الإقليم بات غير واقعي في المرحلة الحالية، في ظل غياب التوافق السياسي”.وأضاف أن “الملف شبه مجمّد، ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات جدية على استئناف الاجتماعات الخاصة بالتشكيل الحكومي”، مبيناً أن “الصراعات على تقاسم السلطة والمناصب هي العائق الأساسي أمام أي تقدم”.وأوضح أن “استمرار التوتر بين الأحزاب الحاكمة أدى إلى شلل سياسي واضح، ما حال دون إحراز أي تقدم في مناقشات تشكيل حكومة الإقليم، وجمّد المسار السياسي بشكل كامل”.

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