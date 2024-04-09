حزب طالباني:قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة التنفيذ من قبل الجميع

حزب طالباني:قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة التنفيذ من قبل الجميع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، الثلاثاء، ما يصدر عن المحكمة الاتحادية صائب وملزم على الجميع.وقال رؤوف في حوار متلفز ، ان “زيارة رئيس كردستان بارزاني ورئيس الاتحاد بافل جلال طالباني الى بغداد واجتماعهم مع ائتلاف ادارة الدولة حل العديد من المشاكل المتعلقة ما بين الاقليم وبغداد ابرزها الرواتب”.واضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن توطين رواتب اقليم كردستان انصف الموظفين والمتقاعدين وفصلت الرواتب عن جميع الخلافات السياسية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حيث ان الاتحادية اثبتت عدالتها بقرار التوطين”.واشار الى ان “قرارات المحكمة الاتحادية تنظر الى الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب سواسية ولا يوجد اي فرق بين سنيا او كرديا او شيعيا، لافتا الى ان الموظفين والمتقاعدين اقاموا الحفلات بعد سماع قرار المحكمة الاتحادية”.

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