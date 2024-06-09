حزب طالباني:قرار المحكمة الاتحادية بتقليل عدد مقاعد الكوتا في برلمان الإقليم كان منصفاً

حزب طالباني:قرار المحكمة الاتحادية بتقليل عدد مقاعد الكوتا في برلمان الإقليم كان منصفاً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب عضو الاتحادي الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاحد، بقرار المحكمة الاتحادية بتقليل عدد مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان إقليم كردستان، واصفا القرار بالمنصف.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “مقاعد الكوتا في كردستان كانت 11 مقعدا وتم الغائها من قبل القضاء، الا انه عاد بالقرار على اثر دعوى قضائية تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني للمحكمة الاتحادية من اجل تقسيم المقاعد على الدوائر الانتخابية في الاقليم”. وأضاف ان “الحزب الديمقراطي يرفض توزيع مقاعد الكوتا على الدوائر الانتخابية، ويسعى ان تكون جميع المقاعد في دائرة واحدة توزع على الإقليم، في حين ان المحكمة الاتحادية رفضت ذلك وجعلتها موزعة على الدوائر او محافظات الإقليم”.وبين ان “الاتحاد الوطني لم يعترض على مقاعد الكوتا سواء كانت 11 او 5 مقاعد، بل سعى لتوزيعها على الدوائر الانتخابية، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية بتقليل عدد مقاعد الكوتا وجعلها 5 مقاعد بدلا من 11 يمثل قراراً منصفاً”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *