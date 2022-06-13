حزب طالباني:كان الأولى بالتيار الصدري الذهاب إلى المعارضة النيابية

حزب طالباني:كان الأولى بالتيار الصدري الذهاب إلى المعارضة النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، استغرابه من خطوة تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم بشكل جماعي، مبينا ان جبهة الاطار التنسيقي متينة وهي من ستتبنى تمرير رئيسي الجمهورية والحكومة.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي، إن “التيار الصدري كان الاولى عليه الذهاب الى المعارضة النيابية بدلا من الاستقالة وتحويل مقاعده لقوى اخرى”.واضاف ان “الاطار التنسيقي لديه جبهة قوية ومتماسكة بالتعاون مع الاتحاد وتحالف عزم”، مشيرا الى “ارتفاع اعداد تلك الجبهة بشكل كبير بعد الاستقالة الصدرية الاخيرة”.ولفت السورجي الى ان “القوى في الاطار قادرة على تمرير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الايام المقبلة وسيتم التفاهم حول التفاصيل المتبقية مع اي طرف سياسي ضمن التحالف الثلاثي”.

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