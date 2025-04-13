حزب طالباني:كلف الإنتاج النفطي في الإقليم وديون الشركات أمام السوداني

حزب طالباني:كلف الإنتاج النفطي في الإقليم وديون الشركات أمام السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، اليوم الأحد، أن زيارة السوداني لأربيل ركزت على تصدير النفط وحلحلة الخلافات الفنية .وقال الهركي، في تصريح  صحفي، إن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل جاءت في إطار مناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط من إقليم كردستان”، مشيراً إلى أن “بعض المشاكل الفنية لا تزال قائمة، أبرزها تحديد الجهة الاستشارية المسؤولة عن تقدير كلف إنتاج النفط”.وأوضح أن “الزيارة تناولت أيضاً ملف الديون المستحقة للشركات الأجنبية، والتي تعود إلى ما قبل توقف تصدير النفط في نيسان 2023″، مؤكداً أن “السوداني يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل أو صياغة اتفاق جديد يُن.

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