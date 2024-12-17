حزب طالباني:لاتوجد مؤشرات جادة بشأن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة

حزب طالباني:لاتوجد مؤشرات جادة بشأن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن آخر تطورات مباحثات تشكيل حكومة إقليم كردستان والمفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال القيادي في الاتحاد أحمد الهركي في حديث صحفي، إن “الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، سيجتمعان اليوم في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل للتباحث حول تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم”، مبيناً أن “هذا ملف تشكيل حكومة كردستان لم يشهد أي جديد حتى اليوم”.وأضاف، أن “اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لاجتماع سابق جمع الحزبين، وستحدد مخرجاته ما إذا سيتم تشكيل حكومة الإقليم أو الانتظار لما بعد عطلة رأس السنة”، مبيناً أن “الأجواء السياسية في كردستان هادئة حالياً”.يذكر أن برلمان إقليم كردستان لم يتمكن، منذ عقد أول جلسة له بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، من انتخاب رئيس له بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية الكردية، في حين لم تتضح حتى اليوم مؤشرات حول شكل الحكومة الجديدة للإقليم. 

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