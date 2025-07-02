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تقرير اقتصادي:قيمة الاستثمار في العراق لايتجاوز المليار دولار
المياه النيابية:لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمام إيران حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش
اليوم ..أسعار صرف الدولار=142250 ديناراً
السوداني:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق ونحن لاحول ولا قوة!!!
مصادر كردية:حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم لأنها لا تستجيب لمطالب الحكومة الاتحادية
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المياه النيابية:لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمام إيران حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش
حزب طالباني:لا أمن ولا استقرار للعراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
السوداني:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق ونحن لاحول ولا قوة!!!
مصدر إطاري:السوداني وزيدان ومن معهما من بائعي قناة خور عبدالله للكويت وراء “تقاعد” العميري
حركة حقوق: لا سيادة للعراق بوجود رشيد والسوداني وزيدان
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