حزب طالباني:لا أمن ولا استقرار للعراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي

حزب طالباني:لا أمن ولا استقرار للعراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ادانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء (2 تموز 2025)، الهجوم الذي استهدف مقر القوة 70 التابعة لقوات البيشمركة في منطقة طاسلوجة بمحافظة السليمانية، عبر طائرتين مسيرتين، معتبرة ذلك “عملًا إجراميًا يستهدف سيادة العراق وأمن مواطنيه”.وقالت الكتلة في بيان “، إنها “تدين وتستنكر العمل الإجرامي الذي نُفّذ بطائرتين مسيرتين استهدفتا مقر القوة 70 للبيشمركة في طاسلوجة”، مشددة على أن “هكذا أعمال تهدف إلى انتهاك سيادة أرض وسماء العراق وإقليم كردستان، وتشكّل خطرًا على أمن المنطقة وسلامة المواطنين”.وأضاف البيان: “بالأمس جرى استهداف محافظة كركوك، واليوم تُستهدف السليمانية”، مؤكدة أن “تكرار هذه الهجمات مؤشر خطير على تصاعد الخروقات الأمنية”.وطالبت الكتلة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لتحديد مصدر إطلاق المسيرات والصواريخ والجهة التي تقف خلفها”، داعية إلى “حماية أرواح وممتلكات المواطنين العزّل، ومنع أي تهديد قد يمسّ أمن البلد والعيش المشترك”.وقبل ساعات، أفاد مصدر أمني بإسقاط الدفاعات الأمريكية في مقر قوات 70 طائرتين مسيرتين اقتربتا من موقع تابع للاتحاد الوطني الكردستاني، دون تسجيل خسائر بشرية.وتشهد مناطق السليمانية وكركوك تصاعدًا في التوترات الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تلميحات سياسية إلى جهات حشدوية متنفذة تقف خلف هذه العمليات بهدف خلط الأوراق الداخلية.

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