حزب طالباني:لا توجد ذريعة لبقاء القوات التركية في العراق بعد السلام مع حزب الـpkk

حزب طالباني:لا توجد ذريعة لبقاء القوات التركية في العراق بعد السلام مع حزب الـpkk
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، اليوم الخميس، ان ذهاب حزب العمال الكردستاني نحو السلام مع الجانب التركي قد انهى ذريعة التواجد العسكري للقوات التركية في قاعدة زليكان بمنطقة بعشيقة في محافظة نينوى.وقال الهركي في حديث صحفي، ان “تركيا تحدثت عن عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني الذي اعلن عن حل نفسه مؤخراً، وفي نفس الوقت مازالت تسيطر على قاعدة زليكان في بعشيقة بمحافظة نينوى، حيث تؤكد انقرة ان هذه القاعدة يراد منها مكافحة الإرهاب”.وأضاف ان “الإرهاب حاليا غير فاعل في العراق، وكذلك فأن حزب العمال ذهب باتجاه السلام، وبالتالي لم تعد هناك ذريعة لتواجد القاعدة المذكورة في محافظة نينوى”.وبين ان “هناك حاجة ماسة لطرح ملف القاعدة المذكورة والتواجد العسكري التركي في العراق وذلك من خلال سلسلة المباحثات العراقية – التركية، خصوصا ان الدستور العراقي يؤكد على مبادئ حسن الجوار”. 

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