حزب طالباني:لن نسمح بتأجيل انتخابات الإقليم

حزب طالباني:لن نسمح بتأجيل انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ،الاثنين، ان انتخابات الإقليم ستجري في موعدها كونها استحقاق دستوري يجب العمل به. وقال الهركي في تصريح  صحفي، ان الاتحاد الوطني الكردستاني عازم على اجراء الانتخابات خصوصا مع وجود قانون انتخابي جيد وستتم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. وتابع ان “الديمقراطي الكردستاني سيمنع اجراء الانتخابات بشتى الطرق ولا وجود لمعوقات فنية على سير الانتخابات”، مشيراً الى ان “جميع القوى السياسية مع اجراءها وستنجح بذلك”. واتم الهركي حديثه: ان الأوضاع الأمنية في الإقليم تساعد على اجراء الانتخابات وحمايتها من مسؤولية الحكومة العراقية وحكومة الإقليم” منوهاً على ان الانتخابات تمثل صوت الشعب ويجب ان يدلي به امام العالم لينتخب من يريد لقيادته”. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى في عام 1992 والثانية في 2005، أما الثالثة فقد كانت في 2009، تلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة الأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم. 

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