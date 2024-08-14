حزب طالباني:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية باستهداف النظام الإيراني

حزب طالباني:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية باستهداف النظام الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، أن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ألقت سلاحها، مما أدى الى وقف القصف الإيراني في المناطق الحدودية.وقال الحاج عمر في حديث صحفي، إن “الأحزاب الإيرانية المعارضة التي تتواجد في الإقليم ألقت سلاحها بعد دور الوساطة الذي لعبته الحكومة العراقية، والآن نشاطها سياسي فقط”.وأضاف إن “الاتحاد الوطني يرفض أن تكون أراضي الإقليم والعراق ساحة لتهديد إيران الحبيبة”، مبيناً أن “العراق يمتلك علاقات رصينة مع إيران”.وأوضح أن “وجود تلك الأحزاب ومقراتها يقتصر على ممارسة الدور السياسي فقط، ولا وجود لأي نشاط مسلح، ولهذا لم نعد نسمع بالقصف الإيراني على مناطق الإقليم”.وأعلنت الحكومة العراقية، العام الماضي، نزع سلاح مجموعات معارضة لإيران ونقلها بعيدا عن الحدود، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق أمني سابق بين البلدين وتعاون بين حكومتي بغداد وأربيل.وتتهم طهران حكومة إقليم كردستان بإيواء جماعات انفصالية متورطة في هجمات ضد إيران، وطالما استهدف الحرس الثوري الإيراني قواعد تلك الجماعات.

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