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القانونية النيابية: لا يوجد خلل قانوني بانعقاد الجلسات برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان
تحالف الحسم:انشقاق قريب في حزب الحلبوسي
وزارة النقل:خط سكك الحديد التركي جاهر للربط مع “طريق التنمية”
حزب طالباني:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
الإيراني حمودي:بأمر خامئني سنطرد القوات الأمريكية من العراق
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وزارة النقل:خط سكك الحديد التركي جاهر للربط مع “طريق التنمية”
بالوثيقة..البنك المركزي يصدر اعماما للمصارف بشأن بيع الدولار للمواطنين
الاقتصاد النيابية: البنك المركزي لغاية الآن لم ينجح بضبط تسديد الاستيرادات الخارجية بالدولار
بالوثيقة..السوداني يوجه بإعتماد الحساب الالكتروني الحكومي لمراقبة المال العام
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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العامري: استهداف القوات الأمريكية للحشد انتهاكا للسيادة الإيرانية على العراق
القوات الأمريكية تقصف معسكراً للحشد الشعبي والحرس الثوري في جرف الصخر الخارجة عن السيادة العراقية
نائب كردي سابق للبارزاني: عن أي مظلومية تتحدث؟؟ كفى كذباً
بالوثيقة..رئاسة البرلمان تعلن عن طرد الحلبوسي من البرلمان
الطباطبائي عمار:حماية الحدود الإيرانية واجبا شرعيا على حكومتنا
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