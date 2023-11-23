حزب طالباني:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي

حزب طالباني:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، تأثير الصراع الأمريكي مع الفصائل المسلحة في العراق والاقليم.واكد سورجي في حديث صحفي ، أن “العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص متضرر من الصراع الأميركي مع الحشد الشعبي”. وأضاف أن “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني حاول مرات عديدة إجراء وساطات مع الامريكان وقادة الفصائل لغرض إبعاد الإقليم عن الصراع”.وأشار الى، أن “المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التهدئة والاستقرار على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية”، مبينا أن “اقليم كردستان لا يحتمل المزيد من الصراعات ويجب العمل على خلق نوع من التهدئة سواء بالصراع (الأمريكي مع الفصائل) أو (حزب العمال الكردستاني مع تركيا)”.

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