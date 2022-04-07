حزب طالباني:ليس لدينا علم عن صادرات وعائدات الإقليم النفطية

حزب طالباني:ليس لدينا علم عن صادرات وعائدات الإقليم النفطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الخميس، على تجميد لبنان مبلغ 650 مليون دولار من أموال الإقليم.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني لايعلم شيئا عن عائدات الإقليم النفطية وكمية الصادرات، وأين يتم وضع الإيرادات المالية وكم تبلغ قيمتها المالية”.وأضاف أن “ملف النفط والإيرادات المالية محصورا بيد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومجموعة أشخاص في الحزب الديمقراطي فقط”.

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