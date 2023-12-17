حزب طالباني:محطات انتخابية عديدة في نينوى لم تفتح ومشاكل فنية في أجهزة الاقتراع لم تعالج

حزب طالباني:محطات انتخابية عديدة في نينوى لم تفتح ومشاكل فنية في أجهزة الاقتراع لم تعالج
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذّر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، من “كارثة” في حال عدم معالجة المشاكل التي حصلت خلال التصويت الخاص.وقال سورجي في حديث  صحفي، إن “محطات عديدة في محافظة نينوى لم تفتح إطلاقا يوم أمس السبت، كما أن أجهزة التصويت لم تقرأ بيانات المئات من الناخبين”.وأضاف، أن “هنالك الكثير من المشاكل الفنية حدثت خلال التصويت الخاص، رغم أن الاعداد قليلة فكيف الحال مع الاقتراع العام يوم غد، وإذا لم تتدارك المفوضية فقد تحدث كارثة كبيرة”.وأشار سورجي إلى، أن “قائمة اتحاد نينوى التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني لم تسجل أي شكوى فيها خروقات تخص القائمة، وانما هي ملاحظات فنية عامة لضمان نزاهة الانتخابات وسيرها بشكل منتظم”.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بقوات الأمن والجيش في الانتخابات المحلية الذي جرى أمس السبت، بلغت 67%، معتبرة أن النسبة غير مسبوقة.ولم تعلن المفوضية إلى الآن أي نتائج أولية لعملية عدّ وفرز أصوات الانتخابات المحلية، إذ كان من المفترض أن تعلن بعد 6 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، الذي حصل في السادسة من مساء الأمس. ومن المقرر أن يصوت في الانتخابات المحلية في العراق أكثر من 23 مليون عراقي، علماً بأن التصويت يبدأ صباح غد الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في عموم مدن العراق. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *